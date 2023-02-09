Февраль, 09 в 20:23

В энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит мощности, потребление электроэнергии растет.

Энергетики продолжают безостановочно работать над ремонтом поврежденного энергооборудования после ракетных ударов РФ.

В частности, уже улучшается ситуация со светом в Одесской области, в регионе тестируют новые графики. В других областях действуют стабилизационные графики отключений.

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Где не будет света 10 февраля 2023 года – читайте дальше в материале.

Киев и Киевская область

В пятницу, 10 февраля, Укрэнерго будет проводить замеры мощности потребления электроэнергии для определения актуальных показателей.

В связи с этим не будут применяться стабилизационные и экстренные отключения света почти по всей Киевской области. Ограничения будут действовать только в части:

Бучанского района.

Фастовского района.

Обуховского района.

В этих районах нет возможности поставлять электроэнергию в полном объеме в результате значительного повреждения оборудования, из-за чего в пиковые часы возможны отключения света согласно графику.

Проверить статус отключений света в Киевской области можно по ссылке.

Одесская область

В Одесской области энергетикам удалось починить часть энергооборудования, что позволяет начать тестовую работу новых графиков.

Теперь потребители будут разделены на 6 групп. Узнать график отключений по вашему адресу можно на сайте.

Жителей просят набраться терпения и с пониманием относиться к возможным перебоям в графиках, поскольку ситуация в регионе все еще сложная.

Днепропетровская область

Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком в Днепропетровской области можно по ссылке.

Харьковская область

Плановые отключения света в Харьковской области предусматривают 12 очередей среди потребителей, а начало каждой из них меняется еженедельно.

Нужно открыть форму по этой ссылке, выбрать из списка ваш населенный пункт, улицу, номер дома и нажать Проверить.

Львовская область

В графиках Львовоблэнерго потребители электроэнергии распределены на три группы. Абонентам в разные дни недели выключают свет по четыре часа.

Электроэнергия стабильно будет поставляться дважды в сутки по четыре часа (вместе — восемь часов). С графиком можно ознакомиться по этой ссылке.

Винницкая область

Узнать свою очередь в рамках плановых ограничений электроснабжения в Винницкой области можно по ссылке.

Сравнить свою очередь с адресом, где планируют выключать свет, можно по этой ссылке.

Черниговская область

В Черниговской области потребители разделены на три группы. Узнать принадлежность к группе можно по этой ссылке.

Посмотреть график отключений света для четного и нечетного дня месяца можно по этой ссылке.

Полтавская область

Посмотреть расписание отключений света в Полтавской области можно по этой ссылке.

Если позволит потребление, то 10 февраля облэнерго сможет применять одну очередь отключений.

Хмельницкая область

Облэнерго Хмельницкой области создали шесть очередей, которые постепенно обесточиваются для распределения мощности между жителями региона — по этой ссылке можно посмотреть актуальные графики.

Просмотреть адреса, которые сейчас обесточены или будут вскоре обесточены, в разрезе районов электросетей, можно по этой ссылке.

Тернопольская область

В Тернопольской области обновили график отключения света, который будет действовать с 6 по 12 февраля, потребители разделены на три группы.

Посмотреть соответствие адреса к отключению света согласно графику можно по этой ссылке.

Ровенская область

График отключений в городе Ровно можно посмотреть по ссылке. В области с соответствующим расписанием можно ознакомиться здесь.

Энергетики отмечают, что графики могут не совпадать с фактическими отключениями при экстренных или аварийных отключениях.

Ивано-Франковская область

Посмотреть расписание отключений электроэнергии для каждой очереди можно по этой ссылке.

Узнать свою очередь можно по лицевому счету или в чатботе Viber.

Черкасская область

Поставка электроэнергии распределена между тремя очередями.

Посмотреть время отключения света для каждой из очередей можно по этой ссылке.

Другие области

В других регионах также действуют стабилизационные отключения света. Ознакомиться с графиками отключения электричества по Украине можно на сайтах Сумыоблэнерго, Николаевоблэнерго, Черновцыоблэнерго, Волыньоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго и Житомироблэнерго.