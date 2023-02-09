На Одесчине начинается тестовая работа новых стабилизационных графиков — ДТЭК
Одесская область возвращается к графикам стабилизационных отключений, их вводят в работу в тестовом режиме.
Об этом сообщает ДТЭК.
– Энергетикам Укрэнерго с помощью специалистов ДТЭК удалось починить часть энергооборудования Одесщины, что позволяет начать тестовую работу новых графиков стабилизационных отключений, – говорится в сообщении.
Отмечается, что теперь потребители будут разделены на 6 групп, что позволит обеспечить справедливость и поочередность подачи света всем жителям Одесской области.
– К сожалению, ситуация в регионе все еще сложная, поэтому просим вас набраться терпения и относиться с пониманием к возможным перебоям в графиках, – добавляют в компании.
Узнать график отключений по вашему адресу можно на сайте ДТЭК Одесские электросети.
— Если у вас отсутствует электроснабжение не по графику – просим вас написать в частные сообщения на странице Facebook или обратиться в колл-центр, — напоминают в ДТЭК.