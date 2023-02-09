Февраль, 09 в 16:33

Одесская область возвращается к графикам стабилизационных отключений, их вводят в работу в тестовом режиме.

Об этом сообщает ДТЭК.

– Энергетикам Укрэнерго с помощью специалистов ДТЭК удалось починить часть энергооборудования Одесщины, что позволяет начать тестовую работу новых графиков стабилизационных отключений, – говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь потребители будут разделены на 6 групп, что позволит обеспечить справедливость и поочередность подачи света всем жителям Одесской области.

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– К сожалению, ситуация в регионе все еще сложная, поэтому просим вас набраться терпения и относиться с пониманием к возможным перебоям в графиках, – добавляют в компании.

Узнать график отключений по вашему адресу можно на сайте ДТЭК Одесские электросети.