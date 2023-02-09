На внедорожниках, с пулеметами: ПВО Киева укрепляется мобильными огневыми группами

Февраль, 09 в 12:57

Для борьбы с Shahed в Киеве созданы мобильные огневые группы, сообщил командующий группировки сил и средств обороны столицы, генерал-лейтенант Александр Павлюк.

По его словам, экипажи на легковых автомобилях повышенной проходимости вооружены крупнокалиберными пулеметами и оснащены тепловизионными прицелами, а также лазерными приборами для обнаружения дронов, крылатых ракет и других воздушных целей.

— Огневые позиции для мобильных групп определены так, чтобы экипаж как можно быстрее прибыл на место. Подготовка самого экипажа к бою занимает не более одной минуты, — объяснил генерал.

Он подчеркнул, что количество таких огневых групп постоянно увеличивается, также ведется работа по улучшению их технического оснащения.

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Фото: Олександр Павлюк