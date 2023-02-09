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Факты / Україна

На внедорожниках, с пулеметами: ПВО Киева укрепляется мобильными огневыми группами

Валентина Летяк, редактор ленты
ППО Києва зміцнюється мобільними вогневими групами

Для борьбы с Shahed в Киеве созданы мобильные огневые группы, сообщил командующий группировки сил и средств обороны столицы, генерал-лейтенант Александр Павлюк.

По его словам, экипажи на легковых автомобилях повышенной проходимости вооружены крупнокалиберными пулеметами и оснащены тепловизионными прицелами, а также лазерными приборами для обнаружения дронов, крылатых ракет и других воздушных целей.

— Огневые позиции для мобильных групп определены так, чтобы экипаж как можно быстрее прибыл на место. Подготовка самого экипажа к бою занимает не более одной минуты, — объяснил генерал.

Он подчеркнул, что количество таких огневых групп постоянно увеличивается, также ведется работа по улучшению их технического оснащения.

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ППО Києва зміцнюється мобільними групами
ППО Києва зміцнюється мобільними вогневими групами
ППО Києва зміцнюється мобільними вогневими групами
ППО Києва зміцнюється мобільними вогневими групами
ППО Києва зміцнюється мобільними групами
ППО Києва зміцнюється мобільними вогневими групами
ППО Києва зміцнюється мобільними вогневими групами
ППО Києва зміцнюється мобільними вогневими групами
На внедорожниках, с пулеметами: ПВО Киева укрепляется мобильными огневыми группами / 4 фотографии

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Фото: Олександр Павлюк

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