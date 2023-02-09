Не только оборонные вопросы, но и будущее Украины: Зеленский подвел итоги первого дня саммита в Брюсселе

Февраль, 09 в 18:47

Европа будет с Украиной до победы, а Украина будет в Европейском Союзе.

Об этом, подводя итоги первого дня саммита в Брюсселе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

– Завершился саммит лидеров Евросоюза, заседание Европейского совета. Наши разговоры в Брюсселе были вполне конкретными. О том, что обеспечивает безопасность. О том, что защищает жизнь. О том, что гарантирует стабильность. О том, что возвращает справедливость. И все это полностью отвечает как украинским, так и европейским интересам, – отметил президент.

Кроме того, он сказал, что лидеры некоторых государств выразили готовность предоставлять нашему государству необходимое оружие, в частности самолеты.

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— Безусловно, меня больше всего вдохновляют заявления о том, что Европа будет с нами до победы. И я сегодня услышал от лидеров некоторых государств готовность предоставлять Украине необходимое оружие, в том числе самолеты. И сейчас у меня будет ряд двусторонних встреч, где теме боевой авиации будем уделять необходимое внимание, — говорит глава государства.

Однако в ходе саммита обсуждали не только оборонные вопросы, но и будущее Украины, интеграцию в ЕС.

– Конечно, саммит был закрытым, но я хочу, чтобы вы понимали смысл того, о чем и как мы говорили. Этот смысл ясно сформулировал один из лидеров ЕС. Он сказал, что долговременный мир в Европе установится только тогда, когда Украина победит и станет членом ЕС и НАТО. Вот такое единство нам удалось построить. Единство в том, что ЕС будет с нами до победы Украины, а Украина будет в ЕС, – заявил Зеленский.

Также он отметил, что необходимо вводить санкции против всей ракетной и дроновой промышленности России.

– В интересах всех нас, и украинцев, и европейцев, чтобы Россия не могла делать новые ракеты, чтобы агрессор не мог бить снова и снова по нашим городам. Поэтому нужно делать еще один шаг и вводить санкции против всей ракетной и дроновой промышленности России, против части их IT-отрасли, которая обеспечивает этот террор, — отметил глава государства.

Зеленский поблагодарил всех граждан ЕС за помощь и убежище для украинцев, спасавшихся от боевых действий.

– Миллионы наших граждан и миллионы граждан Евросоюза увидели, что наши с вами общие европейские ценности реально действуют, – добавил Зеленский.