Сообщал криминалитету об обысках: задержали чиновника одесского суда

Февраль, 09 в 12:50

СБУ задержала должностное лицо одесского суда, предупреждавшее уголовников о том, что к ним могут прийти с обысками. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.

– В результате комплексных мероприятий задержан помощник судьи госучреждения, наладивший механизм продажи закрытых сведений об осуществлении процессуальных мероприятий. За деньги он предлагал фигурантам уголовных производств заблаговременно предупреждать их о запланированных следственных действиях правоохранителей, в том числе – о проведениях обысков, – говорится в сообщении.

Отмечается, что это помогло злоумышленникам уничтожать вещественные доказательства их преступной деятельности, а также скрываться от правосудия.

“Услуги” стоили от 100 до тысячи долларов – в зависимости от важности дела и сроков проведения процессуальных мероприятий.

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СБУ сообщает, что среди основных клиентов – участники организованных преступных группировок, в отношении которых продолжаются расследования.

Следствие выявило, что служебную информацию должностное лицо получало после поступления в суд ходатайств от правоохранителей о получении разрешения на проведение следственных действий.

В СБУ задокументирована преступная деятельность и задержан организатор на попытке незаконной передачи закрытых сведений.

Сейчас ему сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием (по части третьей ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины).

Злоумышленнику грозит наказание до 8 лет заключения с конфискацией имущества. Расследование продолжается.