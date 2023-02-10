Что пишут западные СМИ о европейском турне Зеленского

Февраль, 09 в 23:27

Президент Владимир Зеленский совершил свою вторую заграничную поездку с начала полномасштабного вторжения войск РФ.

Глава государства посетил Лондон, Париж и Брюссель для того, чтобы обсудить с партнерами предоставление Украине дополнительной военной помощи. В частности, Зеленский акцентировал внимание на боевых самолетах, которые крайне необходимы украинским Воздушным силам.

Первым пунктом назначения в европейском турне президента стала Великобритания, где он встретился с премьер-министром Риши Сунаком.

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Сунак заверил, что Британия продолжит оставаться главным европейским союзником Украины в НАТО, а расходы на финансирование ВСУ будут только увеличиваться.

Также он объявил о расширении программы подготовки украинских военных, включив в нее пилотов истребителей и морских пехотинцев.

В Букингемском дворце Зеленский встретился с королем Карлом III и поблагодарил монарха за поддержку украинцев.

Следующая остановка в европейском турне президента – Париж. Там его ждали лидер Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

В ходе трехсторонней встречи Зеленский подчеркнул, что “у Франции и Германии есть возможность изменить правила игры”.

— Чем раньше Украина получит дальнобойное оружие, чем раньше наши пилоты получат современные самолеты, чем крепче будет наша танковая коалиция, тем быстрее закончится российская агрессия, и мы вернем Европе уверенный мир, — подчеркнул Зеленский.

Без конкретики и особых уточнений Макрон и Шольц пообещали оказывать военную помощь Украине “столько, сколько ей понадобится”.

Выдающимся событием стало сегодняшнее выступление Зеленского перед Европарламентом в Брюсселе, в котором он подчеркнул, что Украина непременно станет членом Евросоюза.

Глава фракции Слуги народа Давид Арахамия очертил результаты европейского турне президента, назвав их “вдохновляющими”:

табу на важные для победы типы вооружения постепенно преодолеваются;

европейские лидеры наконец-то объединены в оценках ситуации. Все поняли, что российская агрессия должна проиграть;

Украина де-факто уже является членом европейского сообщества. Доделаем домашнее задание и закрепим этот статус официально.

Что пишут западные СМИ о европейском турне Зеленского

Британское издание DailyMail отмечает, что в Европарламенте украинского лидера “встретили как героя”, а сам президент едва сдерживал слезы.

— Европейский парламент приветствовал Зеленского бурными аплодисментами, когда он прибыл, чтобы отстаивать свои интересы по скорейшему принятию в состав ЕС, поскольку Украина эффективно защищает восточные границы Европы. Но он также предупредил лидеров, что Украина должна получить артиллерию, боеприпасы, современные танки, ракеты большой дальности и истребители быстрее, чем агрессор сможет подготовить новое опасное наступление, — говорится в статье.

Издание Bloomberg сообщает, что во время саммита в Брюсселе лидеры ЕС не предоставили Зеленскому обязательства по передаче ВСУ боевой авиации.

– Европейские лидеры четко дали понять президенту Владимиру Зеленскому, что они готовы оказать больше военной помощи Украине, но до сих пор никто не обязывался предоставить истребители, – сказал представитель Еврокомиссии.

По данным агентства, перед отъездом из Брюсселя Зеленский проведет встречи с небольшими группами европейских лидеров, продолжительностью до 30 минут каждая.

Издание BBC отмечает, что “форум лидеров стран ЕС – это не ярмарка торговцев оружием”, но хороший шанс в который раз заявить о потребностях Украины.

– Для Зеленского это шанс оказаться в одном зале с 27 лидерами стран, многие из которых поставляют Украине оружие, и попытаться убедить их увеличить и ускорить эти поставки. Истребители и ракеты дальнего радиуса действия важны как дополнение для танков, о поставках которых западные страны после недель сомнений недавно все же договорились, и хотя он обсуждал вопрос о боевых самолетах в Париже, времени для его решения осталось очень мало, — пишет BBC.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что переговоры о поставках Украине западных истребителей проходят “за закрытыми дверями”.

— Я не могу сказать, произойдет ли это когда-нибудь. Но это обсуждения, которые проходят за закрытыми дверями. И это не то, что можно делать публично, – сказал Рютте в Брюсселе, пишет CNN.

По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, обучение украинских пилотов будет направлено на повышение “постконфликтной” устойчивости.

– Великобритания не заявляла, что обязательно направит истребители в Украину. Мы собираемся приступить к тренировкам, чтобы повысить устойчивость Украины, возможно, в постконфликтный период, — цитирует слова Уоллеса CNN.

В то же время сам Зеленский заявил, что в отношении истребителей уже есть определенные положительные решения, которые остались за кулисами.

Кроме того, после визита в Британию появился прогресс в вопросе предоставления Украине дальнобойного оружия, заверил президент.