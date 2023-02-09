Февраль, 09 в 10:56

Запланированный Кремлем “ракетный блицкриг” против Украины провалился, однако агрессор не перестанет наносить удары по территории нашей страны.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

Он напомнил, что власти РФ после провала так называемого первого блицкрига, когда оккупанты планировали захватить Киев за три дня, решили прибегнуть к террору и “ракетному блицкригу”. В Кремле рассчитывали быстро вывести из строя энергосистему Украины, сломить сопротивление украинцев и спровоцировать новую волну беженцев.

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– Но и ракетный блицкриг совершенно провалился у Путина. В принципе, как и все остальные его стратегические планы, — подчеркнул Юсов.

Представитель ГУР добавил, что “ракетный блицкриг”, по сути, потерял свой смысл, поскольку украинская энергосистема выстояла.

– Украинское общество еще больше сплотилось, несмотря на огромные потери, несмотря на умышленные попадания по гражданским объектам, домам, жилым многоквартирным домам. Украинское сопротивление не сломалось, – объяснил Юсов.

Он напомнил, что к ремонтным и спасательным работам привлечены украинские энергетики и сотрудники ГСЧС, а весь мир помогает нашей стране, поставляя оборудование и генераторы.

Несмотря на это, по словам Юсова, Россия не откажется от ракетных атак, поскольку имеет не так много методов ведения войны против Украины.

– Мы выстоим. И уже видно, что весна – скоро. То есть ракетный блицкриг провалился. Будут ли они дальше пробовать продолжать эти теракты? Да, будут, потому что других методов у них не так много остается, – подчеркнул Юсов.

В то же время, он рассказал, что у РФ стремительно уменьшаются запасы высокоточного ракетного вооружения. А пополнять запасы в нужных количествах у агрессора нет возможности. Именно поэтому выросли перерывы между массированными ракетными атаками на Украину, их интенсивность и количество ракет, запускаемых оккупантами.

– Но у них еще много ракет. Много устаревшего ракетного вооружения. Для С-300 очень много ракет. Это значит, что наши прифронтовые города остаются под серьезной угрозой, – объяснил Юсов.

Он также отметил, что за прошлый год украинская система ПВО/ПРО существенно усилилась.

Как известно, с осени энергосистема Украины пережила уже 13 ракетных атак РФ и 15 волн атак беспилотниками по энергообъектам. Российские войска наносили удары и по жилым домам в городах.

Ранее в ГУР сообщали, что на фоне западных санкций у России возникли проблемы с производством оружия. Страна-агрессор упрощает технологические процессы настолько, что ее вооружение уже невозможно назвать высокоточным.