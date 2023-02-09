Февраль, 09 в 13:14

В украинской разведке не исключают, что оккупационные войска РФ могут решиться на десантную операцию на Юге или Севере Украины, помимо наступления на Донбассе.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

Он подчеркнул, что любая десантная операция РФ будет самоубийством для оккупантов, поскольку украинские военные очень быстро уничтожат этот десант.

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– Если мы говорим о классической десантной операции, такая угроза тоже всегда присутствует. Либо с белорусского направления, либо морской десант, если мы говорим об Одессе. Могут ли они принять решение? Наверное, но это было бы самоубийственным решением для рашистов. Такой десант будет очень быстро уничтожен на территории Украины, – отметил Юсов.

В качестве примера он напомнил о колоссальных потерях войск РФ в начале полномасштабной войны, когда российский десант пытался захватить аэродром Гостомеля.

Юсов также подтвердил, что украинская разведка располагает достоверной информацией из нескольких источников, что Кремль поставил задачу захватить Донбасс до конца марта. Он напомнил, что это не первые подобные термины и дедлайны, установленные руководством РФ.

– И на этот раз у них, безусловно, ничего не получится. Но обострение будет, и главная цель – это Восток, Донбасс. Другие направления могут быть поражены, но речь идет об отвлечении и оттягивании украинских сил и средств. А на Донбассе сегодня действительно горячо, – объяснил представитель ГУР.

Он уточнил, что в России продолжается мобилизация. Сейчас на территории Украины находятся более 300 тыс. оккупантов, еще часть проходит обучение.

– Наиболее качественные подразделения, наиболее качественное вооружение в основном либо выведены из строя, либо уничтожены на территории Украины за последний год. И подготовить адекватную замену за это время, безусловно, не получится. Это не значит, что эта орда не представляет угрозы. Представляет, и серьезную, — отметил Юсов, добавив, что агрессор будет пытаться воевать количеством, а не качеством.

Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов не исключал нового наступления войск РФ в Харьковской и Запорожской областях.