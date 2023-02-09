В войне против Украины РФ, вероятно, потеряла половину своих боеспособных танков – CNN

Февраль, 09 в 13:38

Войска РФ с начала полномасштабной войны против Украины потеряли минимум тысячу танков. Это может составлять до половины всего оперативного танкового парка, что был у россиян в начале вторжения.

Об этом пишет CNN со ссылкой на данные мониторинговой группы Oryx, собирающей визуальные доказательства потерь военной техники в Украине.

Отмечено, что 544 российских танка были захвачены украинскими военными, еще 79 повреждены и 65 брошены.

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Военный аналитик мониторинговой группы Якуб Яновский указывает, что это количество не включает в себя потери, которые Oryx не смог визуально подтвердить. По его словам, фактические потери РФ могут составить около 2000 танков.

— Россия начала войну, имея около 3000 исправных танков… поэтому велика вероятность, что Россия потеряла половину пригодных для использования танков, — добавил он.

Кроме того, по подсчетам Oryx, более 500 танков, которые Украина захватила у России, перекрывают 459 потерянных ею танков.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупационные войска потеряли в Украине 3255 танков.