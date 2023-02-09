Укроборонпром совместно со страной НАТО запустили производство мин калибра 120-мм

Февраль, 09 в 19:04

Государственный концерн Укроборонпром совместно с одной из стран НАТО начал производство мин калибра 120 мм.

На днях с Минобороны Украины был заключен контракт на поставку этих средств поражения, поэтому скоро их получат украинские военные.

— 120-мм мины производятся по современным технологиям. Производственные мощности рассредоточены, в частности, их часть расположена в одном из европейских государств. Этот боеприпас гарантированно поражает вражескую пехоту в радиусе от 25 до 60 м, а разлет осколков может достигать 250 м. Кроме этого, 120-мм мина способна разрушать инженерные сооружения и легкобронированную технику, — сообщили в Укроборонпроме.

В общем 120-мм миномет способен поражать цели на расстоянии до 7 км, а современными боеприпасами — более 8 км.

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В Укроборонпроме отметили, что 120-мм миномет является одним из наиболее распространенных в Украине видов артиллерийского оружия и активно используется в боевых действиях против российских захватчиков.

Фото: Укроборонпром