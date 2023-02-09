Февраль, 09 в 19:33

Президент Владимир Зеленский отреагировал на факты уклонения от службы в армии и заявил, что в Украине невозможно, как в России, палками загонять людей на войну.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, куда украинский лидер приехал в рамках саммита с участием глав государств и правительств 27 стран-членов ЕС.

Журналистка спросила Владимира Зеленского, когда вся Украина перейдет в военное положение, поскольку некоторые мужчины уклоняются от службы в армии, а развлекательные заведения активно продолжают работать, не замечая войны.

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— Мне кажется, что не надо все смешивать. Очень сложно воевать так долго. И здесь большая благодарность воинам, и не только тем воинам, которые находятся на линии фронта, но прежде всего им, они отдают свои жизни. Но и всем тем, кто воюет внутри государства — на своих рабочих местах, потому что надо поддерживать армию и рабочие места. Люди должны работать и платить налоги, — ответил украинский лидер.

Также президент заявил, что Украина демократическое государство, которое развивается. И действовать по примеру того, как это происходит в России, когда там “загоняют кого-то палками” на войну Украина не планирует, поскольку это война за европейские ценности, сказал Зеленский.

Он добавил, что часть населения устает жить в постоянном состоянии войны, потому периодически у людей могут происходить психологические срывы.

— Есть люди, которые нуждаются в реабилитации. Есть те, кто потерял своих близких и родных. Им очень сложно. Есть кто-то, кто хочет забыть о том, что горе в семье. Просто по-человечески, я думаю, что мы должны понимать, что люди разные, и это составляющая жизни. И мы не можем ко всем относиться абсолютно одинаково, — сказал президент Украины.

Владимир Зеленский считает, что люди должны осознавать, что, к сожалению, война продолжается, а прочность на поле боя зависит от единства.

— К сожалению, есть те, кто отдыхают. И есть такие люди. Слава Богу, что это не миллионы людей. К сожалению, такие вызовы были исторически на протяжении всех войн. И мы не являемся исключением. И поэтому, информационная политика, прежде всего… Президент должен показывать, как себя надо вести. Журналисты должны показывать, где там кто… отдыхает, и немножечко напрягать такое направление, — считает президент.

Он акцентировал внимание на том, что в вопросах человеческого достоинства не стоит нарушать границы.

— Не забывайте — все мы люди. Кстати, все эти люди смогли остановить Россию. И здесь самый важный этап — надо одержать победу. И одними словами, что у нас военное положение, мы не можем с вами, к сожалению, сосредоточить внимание всех, но мы должны давать эту информацию, стучать в каждую дверь, — сказал Зеленский.

Мобилизация в Украине

Накануне Верховная Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации на территории Украины до 20 мая 2023 года.

В течение 2023 года мобилизовать в Украине смогут граждан от 18 до 60 лет.

Факты ICTV писали, как будет проходить всеобщая мобилизация в 2023 году и кто подлежит под призыв.