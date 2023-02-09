Зеленский в Брюсселе обсудил переход военной промышленности стран ЕС на усиленный режим

Февраль, 09 в 21:22

В четверг, 9 февраля, президент Владимир Зеленский встретился с лидерами европейских стран и высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Он рассказал коллегам о ситуации на поле боя и оборонных нуждах Украины, в частности о боевой авиации, бронетехнике, артиллерии и ПВО.

— Зеленский подчеркнул, что своевременное предоставление необходимой техники в нужных объемах позволит как можно быстрее восстановить справедливый мир, а также защитить интересы и ценности Европы. Участники встречи обсудили возможность перехода военной промышленности стран Европейского Союза на усиленный режим работы, — говорится на сайте Офиса президента.

Президент призвал ликвидировать пробелы в санкционной политике против России и ускорить создание действенного компенсационного механизма.

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Кроме того, Зеленский обсудил с партнерами конкретные шаги по реализации формулы мира, а также призвал принять решение о начале переговоров по присоединению Украины к ЕС уже в этом году.