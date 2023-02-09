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Зеленский в Брюсселе выразил надежду на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС в 2023 году

Анастасия Гевко, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

В четверг, 9 февраля, президент Владимир Зеленский выразил на саммите в Брюсселе надежду, что уже в этом году будут открыты переговоры о членстве Украины в ЕС.

Он добавил, что это предоставит опору для общей безопасности.

По словам президента, дальнейшее объединение Европы – это фундаментальный курс безопасности.

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– Свободную Европу сегодня уже не представить без свободной Украины. Я благодарю вас за то, что мы совместно подготовили получение Украиной статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Я благодарю вас за то, что мы совместно готовим положительную оценку нашей трансформации на пути в Евросоюз. Я благодарю вас за то, что открытие уже в этом году переговоров по членству для Украины в ЕС станет еще одной сильной опорой нашей с вами общей безопасности, – подчеркнул глава украинского государства.

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