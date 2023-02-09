Февраль, 09 в 14:43

В четверг, 9 февраля, президент Владимир Зеленский выразил на саммите в Брюсселе надежду, что уже в этом году будут открыты переговоры о членстве Украины в ЕС.

Он добавил, что это предоставит опору для общей безопасности.

По словам президента, дальнейшее объединение Европы – это фундаментальный курс безопасности.

Сейчас смотрят