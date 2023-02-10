Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Уничтожено более 100 оккупантов: ВСУ ударили по аэродрому в оккупированном Бердянске

Валентина Чорна, редактор ленты
зсу
Фото: Генштаб ВСУ

В среду, 8 февраля, в Бердянске Запорожской области украинские защитники попали в захваченный россиянами аэродром.

Как сообщили в Бердянской городской военной администрации, в результате прилета погибли более 100 оккупантов.

— Получили от наших защитников уточненную информацию о вчерашних взрывах: есть попадание в аэродром. Этим прилетом наши воины уничтожили более ста оккупантов. Также пострадали склад с боеприпасами и горюче-смазочными материалами и радиолокационная станция, — говорится в сообщении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 351-е сутки.

Сейчас смотрят

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте
Снаряд попал в поле: россияне атаковали Запорожскую область

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка