Февраль, 09 в 23:53

В среду, 8 февраля, в Бердянске Запорожской области украинские защитники попали в захваченный россиянами аэродром.

Как сообщили в Бердянской городской военной администрации, в результате прилета погибли более 100 оккупантов.

— Получили от наших защитников уточненную информацию о вчерашних взрывах: есть попадание в аэродром. Этим прилетом наши воины уничтожили более ста оккупантов. Также пострадали склад с боеприпасами и горюче-смазочными материалами и радиолокационная станция, — говорится в сообщении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 351-е сутки.

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