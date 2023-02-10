Уничтожено более 100 оккупантов: ВСУ ударили по аэродрому в оккупированном Бердянске
Фото: Генштаб ВСУ
В среду, 8 февраля, в Бердянске Запорожской области украинские защитники попали в захваченный россиянами аэродром.
Как сообщили в Бердянской городской военной администрации, в результате прилета погибли более 100 оккупантов.
— Получили от наших защитников уточненную информацию о вчерашних взрывах: есть попадание в аэродром. Этим прилетом наши воины уничтожили более ста оккупантов. Также пострадали склад с боеприпасами и горюче-смазочными материалами и радиолокационная станция, — говорится в сообщении.
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