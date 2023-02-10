150 тыс. абонентов без света, нет тепла и воды: ОВА о последствиях утреннего обстрела РФ Харькова

В Харькове из-за атаки России объектов инфраструктуры введены аварийные и стабилизационные отключения света. Около 150 тысяч абонентов Харькова без электроенергии. В настоящее время идут работы по восстановлению водоснабжения и теплоснабжения в городе.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

– Первое, мы отключаем электроэнергию вследствие ударов, а также физических повреждений. И второе, это профилактическое отключение, чтобы предотвратить более серьезные аварии или перегрузку сети. Восстанавливаем электропитание нашей критической инфраструктуры Харькова, это тепловые сети и сети водоканала. На местах работают подразделения ГСЧС, — говорит он.

Также глава ОВА отметил, что пока продолжается воздушная тревога и звучат повторные взрывы, нельзя спрогнозировать сроки восстановления электроэнергии в Харькове.

– Харьков все еще находится под ударами вражеских ракет. Недавно в городе раздался еще один взрыв. Есть попадание в электрогенерирующую инфраструктуру. Воздушная тревога сохраняется. Находитесь в укрытиях, – говорит он.

Напомним, что около четырех утра в течение 12 минут Россия нанесла около 12 ракетных ударов по Харькову. Это только критическая инфраструктура.

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