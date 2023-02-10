Февраль, 10 в 12:52

Массированными считаются те ракетные атаки войск РФ, в ходе которых оккупанты применяют против Украины десятки ракет.

Об этом рассказал в эфире общенационального телемарафона глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

По словам эксперта, враг обычно использует при массированных атаках по меньшей мере 50 ракет.

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– Россияне применяют не менее 50 ракет. То есть это уже считается массированной ракетной атакой, несколько десятков. Если же это единичные вылеты по точечным целям, это “стандартная” ракетная атака, — отметил Кузан.

Он уточнил, что войска РФ стремятся перегрузить украинскую систему ПВО. Во время ракетных ударов враг ищет слабые места в нашей обороне.

– Для этого они выбирают разные маршруты, пробуют обходить, ставить себе основные и второстепенные цели. Понятно, что чем больше объектов, которые нужно сопровождать, тем тяжелее реагировать, тем легче перегрузить систему воздушной защиты, – объяснил эксперт.

Сергей Кузан рассказал, что РФ хотела уничтожить электрическую и газовую инфраструктуру Украины еще до Нового года, чтобы оставить украинцев зимой без света и тепла.

Эксперт добавил, что все планы агрессора по уничтожению украинской инфраструктуры оказались провальными, однако это не означает, что россияне перестанут наносить удары. У РФ еще есть запас ракет для этого.

– И они будут как минимум до окончания февраля наносить нам массированные ракетные удары. После зимы продолжат наносить удары, но уже будуть работать “с колес”, потому что их промышленность работает в три смены. Они все еще способны производить ракеты, но и наша система ПВО к тому времени будет усиливаться, и мы сможем давать адекватный ответ, – подчеркнул Кузан.

По данным украинской разведки, запланированный Кремлем “ракетный блицкриг” против Украины провалился. Однако агрессор не прекратит наносить ракетные удары, поскольку имеет не слишком много методов ведения войны против нашего государства.

Утром 10 февраля Россия совершила новую массированную ракетную атаку на Украину, выпустив десятки ракет. Есть информация о попадании в нескольких областях.