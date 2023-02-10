На Николаевщине сбили три вражеских БПЛА — Ким

Февраль, 10 в 20:52

Вечером 10 февраля российские оккупанты снова атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе типа Shahed.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что над областью украинские защитники уничтожили уже три вражеских беспилотника.

Также в сети писали о возможной работе ПВО в Одесской области.

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По состоянию на 20:50 воздушная тревога объявлена в Николаевской, Запорожской, Днепропетровской областях, а также в Крыму.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 352-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.