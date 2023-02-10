Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

На Николаевщине сбили три вражеских БПЛА — Ким

Валентина Чорна, редактор ленты
дрони-безпілотники

Вечером 10 февраля российские оккупанты снова атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе типа Shahed.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что над областью украинские защитники уничтожили уже три вражеских беспилотника.

Также в сети писали о возможной работе ПВО в Одесской области.

Сейчас смотрят

По состоянию на 20:50 воздушная тревога объявлена в Николаевской, Запорожской, Днепропетровской областях, а также в Крыму.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 352-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте
Зеленский о новой атаке РФ: Сегодняшние ракеты – это вызов НАТО

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка