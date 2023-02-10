Над Одесчиной ПВО сбила 13 российских ракет — ОВА
10 февраля Россия атаковала Украину с самолетов стратегической авиации и морских носителей крылатых ракет. ПВО сбила над регионом 13 ракет.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.
— Противник нанес массированный ракетный удар по территории Украины с самолетов стратегической авиации и морских носителей крылатых ракет. Как всегда подразделения противовоздушной обороны Одесчины отработали на отлично и сбили над регионом тринадцать ракет! Спасибо героям-защитникам неба Одесчины, вы лучшие! Слава Украине! – сообщает он.
Напомним, что сегодня утром Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. В настоящее время есть попадание в энергообъекты в Харькове и Хмельницкой области.
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Фото: скриншот с видео