Над Одесчиной ПВО сбила 13 российских ракет — ОВА

Февраль, 10 в 12:44

10 февраля Россия атаковала Украину с самолетов стратегической авиации и морских носителей крылатых ракет. ПВО сбила над регионом 13 ракет.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

— Противник нанес массированный ракетный удар по территории Украины с самолетов стратегической авиации и морских носителей крылатых ракет. Как всегда подразделения противовоздушной обороны Одесчины отработали на отлично и сбили над регионом тринадцать ракет! Спасибо героям-защитникам неба Одесчины, вы лучшие! Слава Украине! – сообщает он.

Напомним, что сегодня утром Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. В настоящее время есть попадание в энергообъекты в Харькове и Хмельницкой области.

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Фото: скриншот с видео