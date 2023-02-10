Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Во время угрозы ударов дронами: в Запорожье прогремели взрывы

Илья Нежигай, редактор ленты
Требует проверки
Вибух
Фото: Depositphotos

В Запорожье слышны звуки взрывов.

Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.

Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.

Сейчас смотрят

Сейчас власти области или города не комментировали информацию о взрывах.

Перед этим по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

Руководители Николаевской и Днепропетровской ОГА сообщали об угрозе ударов дронами-камикадзе Shahed.

Глава Днепропетровского облсовета, в частности, сообщал о вражеских беспилотниках именно с Запорожского направления.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка