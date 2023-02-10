Во время угрозы ударов дронами: в Запорожье прогремели взрывы
Требует проверки
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В Запорожье слышны звуки взрывов.
Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.
Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.
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Сейчас власти области или города не комментировали информацию о взрывах.
Перед этим по всей Украине была объявлена воздушная тревога.
Руководители Николаевской и Днепропетровской ОГА сообщали об угрозе ударов дронами-камикадзе Shahed.
Глава Днепропетровского облсовета, в частности, сообщал о вражеских беспилотниках именно с Запорожского направления.