Февраль, 10 в 0:30

В Запорожье слышны звуки взрывов.

Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.

Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.

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Сейчас власти области или города не комментировали информацию о взрывах.

Перед этим по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

Руководители Николаевской и Днепропетровской ОГА сообщали об угрозе ударов дронами-камикадзе Shahed.

Глава Днепропетровского облсовета, в частности, сообщал о вражеских беспилотниках именно с Запорожского направления.