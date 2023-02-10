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Факты / Україна

Начались перебои со светом: РФ повредила объекты высоковольтной инфраструктуры

Татьяна Забожко, редактор ленты
Начались перебои со светом: РФ повредила объекты высоковольтной инфраструктуры

Прямо в эти минуты продолжается уже 14-я массированная ракетная атака на энергосистему Украины.

– К сожалению, есть попадания на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что обусловило перебои с электроснабжением в некоторых областях, – сообщили в Укрэнерго.

Для минимизации возможных последствий атаки и сохранения энергосистемы в Укрэнерго предприняли необходимые превентивные меры, прибегнув к аварийным отключениям.

Отметим, что электростанции и объекты системы передачи оккупанты атаковали и ночью 10 февраля.

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