Февраль, 10 в 10:07

Прямо в эти минуты продолжается уже 14-я массированная ракетная атака на энергосистему Украины.

– К сожалению, есть попадания на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что обусловило перебои с электроснабжением в некоторых областях, – сообщили в Укрэнерго.

Для минимизации возможных последствий атаки и сохранения энергосистемы в Укрэнерго предприняли необходимые превентивные меры, прибегнув к аварийным отключениям.

Отметим, что электростанции и объекты системы передачи оккупанты атаковали и ночью 10 февраля.

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