Начались перебои со светом: РФ повредила объекты высоковольтной инфраструктуры
Прямо в эти минуты продолжается уже 14-я массированная ракетная атака на энергосистему Украины.
– К сожалению, есть попадания на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что обусловило перебои с электроснабжением в некоторых областях, – сообщили в Укрэнерго.
Для минимизации возможных последствий атаки и сохранения энергосистемы в Укрэнерго предприняли необходимые превентивные меры, прибегнув к аварийным отключениям.
Отметим, что электростанции и объекты системы передачи оккупанты атаковали и ночью 10 февраля.
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