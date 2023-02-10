Февраль, 10 в 12:55

В крупнейшем европейском хабе TTF в Нидерландах цена на газ резко упала до 53 евро за МВт-ч (примерно $562 за тысячу кубометров). Это самый низкий уровень с сентября 2021 года.

Об этом говорится в данных платформы tradingeconomics.

Падение цены может быть связано с ожидаемым сокращением спроса на газ, спровоцированным потеплением, которое ожидается на европейском континенте уже на следующей неделе.

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Кроме того, на динамику цены влияет высокая заполненность газохранилищ в Европе на этот период – 69%, что является гораздо более высоким показателем, чем в среднем за 10 лет (54%).

Также ожидается увеличение поставок сжиженного газа в Европу из США после запуска в работу экспортного газового хаба Freeport LNG, закрытого с июня 2022 года.

Источник: tradingeconomics