Февраль, 10 в 11:18

10 февраля во время утренней массированной атаки РФ обломки ракеты упали в Голосеевском районе Киева.

Обновлено в 11:18. Повреждены два автомобиля, крыша дома и электросети.

Напомним, что воздушную тревогу в столице объявили еще в 08:27 после того, как россияне подняли на воздух стратегические бомбардировщики Ту-95.

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Впоследствии в Киеве раздались два взрыва.

Первый был слышен ориентировочно в 10:04, а второй – в 10:06.

Через три минуты в городской военной администрации подтвердили, что в городе работает противовоздушная оборона, также призвали людей сохранять спокойствие и не покидать укрытий.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 352-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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