РФ пытается скрыть масштабные потери техники и наращивает производство — ISW

Февраль, 10 в 7:26

Кремль продолжает принимать меры по постепенной подготовке оборонно-промышленной базы России к затяжной войне в Украине, скрывая масштабы потерь.

Об этом сообщает Институт изучения войны ISW.

Президент РФ Владимир Путин 9 февраля провел заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив и поручил агентству оказать поддержку субъектам федерации в развитии производства беспилотных авиационных комплексов.

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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил танковый завод в Омской области 9 февраля и заявил, что России необходимо увеличить производство различных вооружений, в том числе современных танков, в ответ на западную военную помощь Украине.

Ранее Oryx сообщил, что российские войска потеряли 1012 танков в Украине, а еще 546 танков были захвачены украинскими войсками. Эти совокупные потери составляют примерно половину танков, которые российские войска направили в Украину в начале вторжения.

По мнению аналитиков, российским военным необходимо быстро восполнить эти потери в танках, чтобы сохранить способность вести крупномасштабные механизированные маневренные боевые действия в преддверии вероятного увеличения темпов наступательных операций на востоке Украины. Медведев, вероятно, сформулировал свои призывы к увеличению производства как ответ на западную военную помощь, чтобы скрыть тот факт, что существенные потери военной техники вызывают необходимость увеличения производства.

Аналитики считают, что усилия Кремля по постепенной подготовке оборонно-промышленной базы России к затяжной войне, избегая при этом более широкой мобилизации российской экономики, по-прежнему несовместимы с масштабами войны, которую российские военные ведут в Украине, и масштабами потерь российской военной техники.