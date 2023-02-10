Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ

РФ пытается скрыть масштабные потери техники и наращивает производство — ISW

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
РФ пытается скрыть масштабные потери техники и наращивает производство — ISW
Фото: Depositphotos

Кремль продолжает принимать меры по постепенной подготовке оборонно-промышленной базы России к затяжной войне в Украине, скрывая масштабы потерь.

Об этом сообщает Институт изучения войны ISW.

Президент РФ Владимир Путин 9 февраля провел заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив и поручил агентству оказать поддержку субъектам федерации в развитии производства беспилотных авиационных комплексов.

Сейчас смотрят

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил танковый завод в Омской области 9 февраля и заявил, что России необходимо увеличить производство различных вооружений, в том числе современных танков, в ответ на западную военную помощь Украине.

Ранее Oryx сообщил, что российские войска потеряли 1012 танков в Украине, а еще 546 танков были захвачены украинскими войсками. Эти совокупные потери составляют примерно половину танков, которые российские войска направили в Украину в начале вторжения.

По мнению аналитиков, российским военным необходимо быстро восполнить эти потери в танках, чтобы сохранить способность вести крупномасштабные механизированные маневренные боевые действия в преддверии вероятного увеличения темпов наступательных операций на востоке Украины. Медведев, вероятно, сформулировал свои призывы к увеличению производства как ответ на западную военную помощь, чтобы скрыть тот факт, что существенные потери военной техники вызывают необходимость увеличения производства.

Аналитики считают, что усилия Кремля по постепенной подготовке оборонно-промышленной базы России к затяжной войне, избегая при этом более широкой мобилизации российской экономики, по-прежнему несовместимы с масштабами войны, которую российские военные ведут в Украине, и масштабами потерь российской военной техники.

Читайте
ПВК Вагнер продолжит вербовать заключенных в РФ, несмотря на заявления о прекращении набора в тюрьмах — ISW

Источник: ISW
Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка