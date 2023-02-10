Февраль, 10 в 14:40

Премьер-министр Денис Шмыгаль выразил мнение, что очередная массированная атака Кремля связана с тем, что Россия не может смириться со своими неудачами и потому продолжает терроризировать население.

– Очередные попытки уничтожить украинскую энергосистему и лишить украинцев света, тепла, воды. Во время сегодняшней утренней атаки Россия выпустила более полусотни крылатых ракет, большинство из которых были сбиты нашими силами ПВО. Спасибо за профессионализм, – написал Шмигаль у себя в соцсетях в пятницу, 10 февраля.

Он добавил, что враг бросает все свои силы на то, чтобы нанести украинской энергетике наибольший ущерб.

– Есть повреждения высоковольтной инфраструктуры и генерации в западных, центральных и восточных областях, из-за чего могут наблюдаться перебои с электроснабжением, – предупредил премьер.

По его словам, энергетики уже работают над ликвидацией последствий обстрелов.