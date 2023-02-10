Февраль, 10 в 16:00

Оккупационные войска РФ специально запускают ракеты по Украине через территорию соседних стран. Они хотят спровоцировать украинских военных сбивать ракеты еще на подлете, чтобы обломки рухнули на территории других государств.

Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Он уточнил, что во время массированных ракетных атак войска РФ использовали воздушное пространство Молдовы по меньшей мере трижды, чтобы наносить удары по западным и центральным областям Украины.

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– Понятно, что, запуская через территорию Беларуси или Молдовы, они пытаются как можно ближе к границе запускать ракеты, чтобы отрабатывала наша система ПВО, – отметил Игнат.

Он объяснил, что Украина будет в любом случае защищать себя, своих граждан и объекты критической инфраструктуры, а потому будет поражать вражеские ракеты.

– А обломки ракет могут лететь еще 10 км, а то и больше, падая на территорию соседних государств. Они (оккупанты, – Ред.) это прекрасно понимают и специально провоцируют на такие действия. Поэтому это еще один циничный образ российского руководства, совершающего такие провокации, — подчеркнул Игнат.

Несмотря на возражения Румынии, в Воздушных силах ВСУ настаивают, что зафиксировали пролет двух крылатых ракет Калибр через румынское воздушное пространство. Как объяснил Игнат, эти ракеты сначала наблюдались радиолокационно над Молдовой, затем пересекли воздушное пространство Румынии, страны-члена НАТО, после чего залетели в Черновицкую область.

– Есть радиолокационные данные, есть средства объективного контроля. Безусловно, страны-члены НАТО тоже наблюдали за этой ситуацией. Думаю, будут материалы, которые это будут подтверждать. Думаю, будут предоставлены определенные материалы с тех систем, радаров, где были замечены эти ракеты. Потому что не впервые Россия провоцирует таким образом, — заявил спикер, посоветовав дождаться этих официальных материалов.

Как известно, утром 10 февраля войска РФ нанесли новый массированный ракетный удар по Украине. Воздушные силы ВСУ уничтожили 61 крылатую ракету из 71, которые запустила РФ.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что две российские ракеты Калибр пересекли государственную границу Украины с Молдовой и воздушное пространство Румынии, которая является членом НАТО.

В то же время в Министерстве обороны Румынии убеждают, что российская ракета пролетела в 35 км от границы страны.

Источник: Media Center Ukraine

Фото: Воздушное командование Восток