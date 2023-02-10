Февраль, 10 в 11:14

Во время массированной ракетной атаки России в Житомирской области раздались взрывы.

– Жители Житомирского района сегодня могут слышать громкие взрывы. Сохраняйте спокойствие. Ведутся плановые работы! – написал глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Кроме того, он отметил, что сейчас следует максимально снизить нагрузку на энергосистему области и страны.

– Это позволит энергетикам лучше подготовиться к чрезвычайным ситуациям. Отключите все лишние электроприборы! Будьте готовы к экстренным отключениям электричества! Не пользуйтесь лифтами, – написал Бунечко.

Напомним, что 10 февраля Россия нанесла новый массированный ракетный удар по Украине, выпустив десятки ракет. В настоящее время есть попадания в энергообъекты в Харькове и Хмельницкой области.