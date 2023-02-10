Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Есть важные договоренности, мы получили хорошие сигналы относительно дальнобойных ракет и танков — Зеленский

Валентина Чорна, редактор ленты
Есть важные договоренности, мы получили хорошие сигналы относительно дальнобойных ракет и танков — Зеленский
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский во время своего европейского турне получил хорошие сигналы от партнеров по поставке оружия Украине.

Об этом он заявил в вечернем обращении 10 февраля.

— Лондон, Париж, Брюссель – всюду я говорил в эти дни о том, как усилить наших воинов. Есть очень важные договоренности, и мы получили хорошие сигналы. Это касается как дальнобойных ракет и танков, так и следующего уровня нашего сотрудничества – боевой авиации. Но над этим нужно нам еще поработать, – сказал Зеленский.

Глава государства заверил, что партнеры услышали нашу позицию и аргументы, поэтому пообещали еще больше поддержки.

Сейчас смотрят

— Теперь наша общая задача – взять все то, о чем мы говорили и договаривались, и трансформировать в конкретные поставки, в конкретные документы, в конкретные новые линии сотрудничества, — сказал Зеленский.

Читайте
Текущая ситуация на передовой и подготовка к Рамштайну: Зеленский провел Ставку

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка