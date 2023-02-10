Есть важные договоренности, мы получили хорошие сигналы относительно дальнобойных ракет и танков — Зеленский
Президент Владимир Зеленский во время своего европейского турне получил хорошие сигналы от партнеров по поставке оружия Украине.
Об этом он заявил в вечернем обращении 10 февраля.
— Лондон, Париж, Брюссель – всюду я говорил в эти дни о том, как усилить наших воинов. Есть очень важные договоренности, и мы получили хорошие сигналы. Это касается как дальнобойных ракет и танков, так и следующего уровня нашего сотрудничества – боевой авиации. Но над этим нужно нам еще поработать, – сказал Зеленский.
Глава государства заверил, что партнеры услышали нашу позицию и аргументы, поэтому пообещали еще больше поддержки.
— Теперь наша общая задача – взять все то, о чем мы говорили и договаривались, и трансформировать в конкретные поставки, в конкретные документы, в конкретные новые линии сотрудничества, — сказал Зеленский.