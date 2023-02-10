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Факты / Україна

ВСУ ночью уничтожили по 5 вражеских ракет и дронов

Татьяна Забожко, редактор ленты
Збитий дрон

Ночью 10 февраля российские войска нанесли удары по городам и объектам критической инфраструктуры Украины в частности.

Оккупанты выпустили семь дронов-камикадзе Shahed-136/131 с восточного побережья Азовского моря, а с российского фрегата в Черном море – шесть крылатых ракет морского базирования типа Калибр.

Силами и средствами Воздушных сил ВСУ уничтожены пять крылатых ракет Калибр и пять ударных дронов Shahed-136/131.

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По Харьковской и Запорожской областям россияне выпустили до 35 зенитных управляемых ракет типа С-300, которые невозможно уничтожать в воздухе средствами противовоздушной обороны.

Массированный удар по этим двум регионам армия РФ нанесла из района российского Белгорода и пока оккупированного Токмака в Запорожской области.

Около 8.30 оккупанты выпустили крылатые ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс, после чего во всех областях Украины объявили воздушную тревогу.

Полномасштабная война в Украине длится уже 352-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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