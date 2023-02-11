Февраль, 11 в 18:16

Украина продолжит модернизацию институтов и процедур для защиты государства.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам 11 февраля.

Зеленский сообщил, что сегодня провел несколько совещаний с представителями сектора обороны и правоохранительных органов.

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Тематикой стало усиление государственных институтов Украины и защита институтов от любых попыток — извне или изнутри — уменьшить их дееспособность и эффективность.

— Это касается различных направлений: и кадровой политики, и взаимодействия между государственными институтами, и чистоты того, как работают государственные структуры, — сообщил президент.

Он добавил, что, одной из тем обсуждения с правоохранителями стало выявление и блокирование теневых схем на таможне.

По его словам, СБУ, ГБР и Офис Генерального прокурора имеют значительные результаты в защите нашего государства от тех, кто работал на государство-агрессора.

— Будут и соответствующие шаги СНБО, продолжающие нашу линию защиты государства. Вся эта деятельность это не только те или иные эпизоды, и те или иные уголовные производства, не только то, что касается тех или иных лиц, но и то, что касается институтов. Государство продолжит модернизацию самих институтов и процедур в них, — добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что чистота в работе госинститутов должна гарантироваться не только тем, что зависит от самих людей, но и тем, какой функционал прозрачности и подотчетности создан.

Владимир Зеленский поблагодарил всех работников сектора обороны и безопасности Украины и правоохранителей, которые заботятся о государстве.

Он напомнил, что начал сутки с посещения посольства Турции и соболезнований турецкому народу в результате землетрясения.

— По состоянию на сейчас известно о более 21 тыс. погибших. Разбор завалов продолжается и, к сожалению, число погибших может быть больше. Команда ГСЧС Украины работает в Турции сейчас помогая с разбором завалов. Посольство Украины выясняет всю информацию об украинцах, которые могли оказаться в зоне бедствия. Мы разделяем боль турецкого народа и желаем скорейшего выздоровления всем, кто пострадал, — сказал украинский лидер.

Украинский лидер отдельно поблагодарил защитников неба “за еще одну страницу успеха нашего государства в защите от иранских дронов, которые применяет Россия”. Он отметил бойцов 160 Одесской и 208 Херсонской зенитно-ракетных бригад, а также 302 Харьковского ракетного полка.

Президент также поблагодарил воинов Украины, которые отражают вражеские наступления в Донецкой области — на Бахмутском, Авдеевском и других направлениях.