Британское вооружение могут начать производить в Украине — СМИ

Февраль, 12 в 10:48

В Украине могут начать производить британское вооружение и военную технику. Соответствующие переговоры проходят между высокопоставленными чиновниками оборонной отрасли Великобритании и их украинскими коллегами.

Об этом пишет The Telegraph.

По данным издания, представители Великобритании уже даже были в Украине. Предварительно речь идет о создании совместных предприятий, которые будут производить оружие и транспортные средства по лицензии. В то же время, отмечено, что другие европейские оборонные компании также ведут подобные переговоры с Украиной, причем британские компании стремятся опередить французских и немецких конкурентов.

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— Любое совместное предприятие, скорее всего, потребует одобрения премьер-министра Риши Сунака. Тем более, что Россия неоднократно угрожала Западу местью за поставку оружия в Украину и любая поддержка производства приведет к дальнейшему обострению, — указывает The Telegraph.

Даунинг-стрит и Минобороны отказались от комментариев по этой теме, заявив, что это дело промышленности.

— Промышленное сотрудничество способствует тесноте в международных отношениях. Сначала это может быть выставлено как коммерческое, но для этого понадобится по крайней мере молчаливое политическое одобрение, — считает научный сотрудник исследовательского центра Royal United Services Institute и бывший офицер британской армии НАТО Эд Арнольд.

По его словам, соглашение о военном оборудовании “укажет на будущее долгосрочное сотрудничество, углубление связей между Великобританией и Украиной до уровня, которого они еще не достигли”. Кроме того, такое соглашение приблизит Украину к НАТО и европейским структурам безопасности.

Специалист по военным закупкам американского аналитического центра безопасности Rand Corporation Джеймс Блэк рассказал, что такое соглашение, согласно которому западное государство будет производить тяжелое оружие в Украине, будет первым.

— Украинская оборонная промышленность была в основном сосредоточена на производстве и поддержке советских или местных технологий, и с момента обретения независимости она несколько десятилетий страдала от недостаточных инвестиций, затормозившихся реформ, проблем с коррупцией и других вызовов, — говорится в сообщении.

Известно, что Украина изготовила по лицензии некоторое израильское и американское стрелковое оружие, например, винтовки, и адаптировала некоторые свои танки для установки израильской электроники.

В то же время, как указывает независимый эксперт по обороне Фрэнсис Туса, любые новые заводы станут ключевыми целями для российских бомбардировок.

Ранее государственный концерн Укроборонпром договорился о сотрудничестве с чешским производителем военной техники VOP CZ.