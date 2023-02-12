Февраль, 12 в 14:16

На стороне российских военных воюют курдские наемники, что имеют опыт боевого использования дронов-камикадзе типа Shahed.

К такому выводу пришли в Главном управлении разведки Минобороны Украины после того, как 10 февраля во время массированной атаки Украины беспилотниками перехватили разговор оккупантов.

Из короткого диалога операторов Shahed, которые уточняли координаты цели, украинским разведчикам стало понятно, что те говорят на диалекте курдского языка.

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Были в разговоре наемников и вкраплении слов на фарсе.

– То есть командование оккупационных войск привлекает к атакам по территории Украины не только иранских инструкторов, которые обучают россиян использованию дронов, но и курдских наемников, что имеют опыт боевого использования Shahed, – отмечают в ГУР Минобороны.

Украинские разведчики напоминают: российские войска уже привлекали вооруженные отряды, состоявшие из курдских и афганских наемников, во время проведения своих операций в Сирии.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 354-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ГУР Минобороны

Фото: ГУР Минобороны