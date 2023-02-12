РФ начала чаще использовать авиацию, на Кременском направлении оккупанты отошли — Луганская ОВА
Войска РФ все чаще используют авиацию в Луганской области.
Об этом сообщает Луганская ОВА.
Так, за вчера, 11 февраля, оккупанты нанесли авиационные удары неподалеку Краснопоповки, Житловки и Дибровы.
Также подразделения Сил обороны Украины отразили атаки врага возле Белогоровки и Серебрянского лесничества.
Кроме того, как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, на Кременском направлении россияне понесли существенные потери и отошли.
– Несколько дней подряд рашисты много атаковали наши позиции как в районе Кременной, так и в районе Белогоровки. Наши защитники ответили разгромом врага. Вчера орки приходили в себя от ответа наших бойцов на Кременском направлении, орки отошли для пополнения своих подразделений, — говорится в сообщении.
Источник: Луганская ОВА, Сергей Гайдай