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Факты / Україна

РФ начала чаще использовать авиацию, на Кременском направлении оккупанты отошли — Луганская ОВА

Бедрак Виктория, редактор ленты
РФ начала чаще использовать авиацию, на Кременском направлении оккупанты отошли — Луганская ОВА
Фото: Генштаб ВСУ

Войска РФ все чаще используют авиацию в Луганской области.

Об этом сообщает Луганская ОВА.

Так, за вчера, 11 февраля, оккупанты нанесли авиационные удары неподалеку Краснопоповки, Житловки и Дибровы.

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Также подразделения Сил обороны Украины отразили атаки врага возле Белогоровки и Серебрянского лесничества.

Кроме того, как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, на Кременском направлении россияне понесли существенные потери и отошли.

– Несколько дней подряд рашисты много атаковали наши позиции как в районе Кременной, так и в районе Белогоровки. Наши защитники ответили разгромом врага. Вчера орки приходили в себя от ответа наших бойцов на Кременском направлении, орки отошли для пополнения своих подразделений, — говорится в сообщении.

Источник: Луганская ОВА, Сергей Гайдай

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