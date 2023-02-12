У России нет шансов подойти к Одессе с моря — Резников

Февраль, 12 в 8:59

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия больше не господствует в Черном море, поэтому риска захвата Одессы нет.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Одессе, пишут ВМС ВС Украины.

— Я очень не люблю давать прогнозы и оценочные суждения, но для того, чтобы был риск захвата Одессы и региона в целом, России нужно иметь господство на Черном море. Но мы лишили их этой возможности. В том числе, после успешного применения наших, украинских Нептунов, когда по известному всем адресу крейсер Москва пошел ко дну. Плюс несут службу противокорабельные комплексы Гарпун, поэтому подойти с моря к Одессе у них я не вижу никакого шанса, – рассказал министр.

По его словам, подойти по суше у оккупантов не получилось в прошлый раз, а сейчас благодаря украинским защитникам захватчики отброшены на левый берег Днепра, который сам по себе с разрушенными мостами и переправами является мощным природным защитным барьером.

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В то же время он добавил, что на левобережных территориях Юга ситуация более напряженная, поскольку там группировка врага имеет возможность пополнения и вооружением, и техникой, и людьми.