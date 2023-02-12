Февраль, 12 в 20:55

Все элементы российской системы, задействованные в войне, в обеспечении террора и финансировании агрессии, должны быть изолированы от мировой системы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 12 февраля.

Он отметил, что сегодня своим указом ввел в действие решение СНБО относительно санкций против двухсот человек, работающих на российскую “атомку”.

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– Мы делаем все для того, чтобы санкции против российской атомной отрасли стали частью глобальных санкций против России за войну. Это непросто. Есть определенное сопротивление. Но было время, когда и другие ограничения против России казались непростыми для реализации. Казались. Сейчас они уже действуют – например, касательно нефти и нефтепродуктов из России, — сказал Зеленский.

Также Зеленский отметил всех, “кто восстанавливает энергетические возможности нашего государства”.

– Этот день и вчерашний большинство украинцев прошли без отключений света, но в новой неделе будут графики отключений. Это еще не победа, ведь могут последовать новые удары террористов. Слава всем, кто защищает Бахмут, Угледар, Часов Яр, Марьинку, Авдеевку и все другие направления на Донетчине, Луганщине и по всему фронту! – сказал президент.