Февраль, 12 в 22:28

В воскресенье, 12 февраля, в Украине впервые запустили дрон-камикадзе собственного производства с помощью ракеты.

Соответствующее видео опубликовал научный сотрудник химического факультета КНУ им. Тараса Шевченко и руководитель студенческого конструкторского бюро NAURocket Сергей Пипко.

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Ученый объяснил, что ракетный запуск дрона имеет несколько преимуществ.

— Не нужно собирать и разбирать катапульту, запуск можно производить с очень короткой направляющей или вообще без направляющей, с места. Например, с кузова пикапа или грузовика, остановившись всего на минуту. Можно запускать залпом несколько штук в минуту, — написал Попко в своем блоге.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 354-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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