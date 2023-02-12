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Факты / Україна

Зеленский ввел санкции против 200 человек, связанных с Россией

Бедрак Виктория, редактор ленты
Зеленский ввел санкции против 200 человек, связанных с Россией
Фото: Офис президента

В воскресенье, 12 февраля, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против 200 человек, связанных с РФ.

Соответствующий указ №75/2023 опубликовали на сайте главы государства.

Под санкции попали 199 граждан РФ и один украинец – коллаборант Юрий Черничук, которого россияне назначили “директором” оккупированной Запорожской АЭС.

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Указано, что санкции вводятся на основании внесенных СБУ предложений сроком на 50 лет.

Кроме того, МИД Украины поручено проинформировать компетентные органы ЕС, США и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против 182 компаний РФ и трех физических лиц.

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