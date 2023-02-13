Maxar показала, как выглядят окрестности Угледара, где армия РФ терпит значительные потери

Февраль, 13 в 13:44

Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies показала, как выглядят окрестности Угледара в Донецкой области, где сейчас идут ожесточенные бои.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Майк Экель.

– Новые спутниковые снимки (от 8-10 февраля) украинского Угледара и его окрестностей, где на прошлой неделе Россия понесла катастрофические потери среди военных и техники, – написал журналист.

Он отметил, что на первых двух фото изображена бронетехника, расположенная вдоль лесополосы к юго-востоку от Угледара.

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На третьей фотографии воронки в окрестностях Павловки.

Напомним, на Донецком направлении оккупанты несут значительные потери. Накануне под Угледаром ВСУ уничтожили элитную 155-ю бригаду морской пехоты, включая командный штаб.

Источник: Майк Экель

Фото: Maxar Technologies