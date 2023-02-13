Maxar показала, как выглядят окрестности Угледара, где армия РФ терпит значительные потери
Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies показала, как выглядят окрестности Угледара в Донецкой области, где сейчас идут ожесточенные бои.
Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Майк Экель.
– Новые спутниковые снимки (от 8-10 февраля) украинского Угледара и его окрестностей, где на прошлой неделе Россия понесла катастрофические потери среди военных и техники, – написал журналист.
Он отметил, что на первых двух фото изображена бронетехника, расположенная вдоль лесополосы к юго-востоку от Угледара.
На третьей фотографии воронки в окрестностях Павловки.
Напомним, на Донецком направлении оккупанты несут значительные потери. Накануне под Угледаром ВСУ уничтожили элитную 155-ю бригаду морской пехоты, включая командный штаб.
Источник: Майк Экель
Фото: Maxar Technologies