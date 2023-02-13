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Факты / Україна

На севере нет наступательных группировок РФ, но подготовка оккупантов в Беларуси продолжается – ВСУ

Юлия Соколова, редактор ленты
Танки РФ у Білорусі
Фото: Depositphotos

На северном направлении пока нет признаков формирования новых наступательных группировок РФ. Однако оккупанты продолжают проходить подготовку на полигонах Беларуси.

Об этом говорится в вечерней сводке с фронта Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

– На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения ВС Беларуси и ВС РФ продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. На полигонах Республики Беларусь продолжаются мероприятия по боевой подготовке войск РФ, – отмечается в сводке.

Всего за сутки враг нанес два ракетных и 16 авиационных ударов, а также совершил более 15 обстрелов из РСЗО (реактивных систем залпового огня).

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– Опасность нанесения ударов РФ остается высокой по всей территории Украины, – предупредили в Генштабе.

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Войска РФ также не прекращают минометные и артиллерийские обстрелы позиций ВСУ и населенных пунктов вблизи линии столкновения. С начала суток вражеским обстрелам подверглись населенные пункты в Сумской и Харьковской областях.

Оккупанты также производили обстрелы населенных пунктов из танков, минометов и артиллерии на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях. В частности, Херсон снова попал под минометный и артиллерийский огонь РФ.

Авиация ВСУ за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники войск РФ. В то же время, украинские ракетные войска и артиллерия поразили три района сосредоточения живой силы и станцию РЭБ оккупантов.

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Источник: Генштаб ВСУ
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