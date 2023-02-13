Плохая погода и отсутствие подготовки могут помешать наступлению РФ на Бахмут – британский эксперт

Февраль, 13 в 19:13

Плохая погода и отсутствие подготовки могут помешать наступлению России на Бахмут. Такое мнение в интервью Sky News высказал вице-маршал авиации в отставке Шон Белл.

Он отметил, что в течение зимы российские захватчики продвигались примерно на 100 метров в день к Бахмуту, но за три дня этот показатель вырос.

В то же время, Белл говорит, что плохая погода и отсутствие подготовки могут помешать российскому наступлению.

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— Погода все еще плохая. Вы не можете вести маневровую войну вне дорог. Российская авиация не может вмешаться именно из-за погоды, а российские войска не прошли должной подготовки. Так почему они делают это сейчас? Почти наверняка это политическая цель России, которая отчаянно хочет увидеть прогресс до того, как западная помощь придет (Украина, — Ред.) весной, — сказал он.

Белл предположил, что Украина может “воспользоваться возможностью выйти” из Бахмута, но при этом “заставит Россию заплатить огромную цену за каждый их шаг”.

Главным направлением удара РФ в Украине остается Бахмутское, где у РФ значительные потери живой силы и техники.