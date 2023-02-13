Февраль, 13 в 20:32

Мобилизованные российские оккупанты все чаще отказываются идти в наступление на Донбассе. Некоторых мобилизованных отправляют на полигоны для подготовки к наступлению на Авдеевском направлении.

Об этом говорится в вечерней сводке с фронта Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

– Участились случаи, когда мобилизованные военнослужащие РФ, находящиеся в подразделениях, приданных к 1 армейскому корпусу Южного военного округа, отказываются идти в наступление, — отмечается в сообщении.

В Генштабе уточнили, что поэтому российское командование снимает мужчин, мобилизованных на временно захваченных РФ территориях Донецкой области, со второй и третьей линий и отправляет на полигоны.

Сейчас смотрят

– Там их готовят в течение двух недель и формируют в штурмовые подразделения для наступательных действий на Авдеевском направлении, — говорится в сводке.

А в Луганской области оккупанты используют местные больницы для лечения раненых захватчиков. В Генштабе уточнили, что санитарных потерь в российской армии много.

Для лечения раненых оккупанты используют роддом в захваченном Луганске. Под военный госпиталь переоборудовали и детскую больницу №3.

Недавно в Генеральном штабе ВСУ сообщали, что мобилизованные российские военнослужащие отказываются участвовать в боях в Украине. В начале февраля из Луганской области в РФ вернули около 600 человек, не захотевших воевать.