Рота попала под замес: оккупант рассказал о прорыве ВСУ в районе Сватового в Луганской области
Российский оккупант рассказал об успехах Вооруженных сил Украины на Луганском направлении.
Перехваченный телефонный разговор солдата РФ обнародовало Главное управление разведки Минобороны.
— Вот идет прорыв в нашем направлении (Сватовское направление, — Ред.), там рота одна под п*здоган попала, под замес. Нам полчаса дали, мы должны выдвинуться к ним на помощь, оборону сдержать, – сказал он.
Оккупант признался, что на них давит большая группировка украинских военных.
– Их там осталось около 30, 40 человек, и нас 11 отправляют, там большая группировка давит. Сейчас своих соберу, сядем на броню и будем туда выдвигаться, весь боеприпас сказали с собой брать. Прорыв идет в нашем направлении, в Сватово, – сказал он.
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