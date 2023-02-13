Февраль, 13 в 18:32

Российский оккупант рассказал об успехах Вооруженных сил Украины на Луганском направлении.

Перехваченный телефонный разговор солдата РФ обнародовало Главное управление разведки Минобороны.

— Вот идет прорыв в нашем направлении (Сватовское направление, — Ред.), там рота одна под п*здоган попала, под замес. Нам полчаса дали, мы должны выдвинуться к ним на помощь, оборону сдержать, – сказал он.

Оккупант признался, что на них давит большая группировка украинских военных.

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– Их там осталось около 30, 40 человек, и нас 11 отправляют, там большая группировка давит. Сейчас своих соберу, сядем на броню и будем туда выдвигаться, весь боеприпас сказали с собой брать. Прорыв идет в нашем направлении, в Сватово, – сказал он.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 355-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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