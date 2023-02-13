Общий залп 16 Калибров: Россия вывела в Черное море еще один ракетоноситель

Февраль, 13 в 16:37

Россия вывела в Черное море фрегат с Калибрами на борту. Поэтому общий залп увеличился до 16 ракет.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

— К двум подводным ракетоносителям добавился фрегат, поэтому общий залп ракет типа Калибр сейчас составляет 16, — говорят военные.

Они также наблюдают увеличение количества разведывательных беспилотников врага вдоль линии фронта.

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Поэтому советуют украинцам не игнорировать сигналы воздушной тревоги, а в случае обнаружения подозрительных лиц, которые собирают информацию о стратегических объектах — немедленно сообщать в компетентные органы.

Ранее спикер пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщала, что по состоянию на утро 13 февраля в Черном море было два подводных ракетоносителя, снаряженных восемью Калибрами.

Она также спрогнозировала, когда РФ может нанести новый массированный ракетный удар по Украине.

Фото: Оперативное командование Юг