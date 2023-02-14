Февраль, 14 в 16:59

Российская Федерация пытается изменить демографический состав населения на временно оккупированных землях. Так, гражданам РФ выдают льготную ипотеку на жилье на захваченной территории.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

– Реализовать программу должен финансовый институт развития в жилищной сфере “Дом.рф”, которому государство будет предоставлять субсидии, и тот будет уже покрывать разницу в ипотечных процентах банкам, – сказано в сообщении.

Отмечается, что таким образом враг стимулирует жителей РФ приезжать на ВОТ и заселять украинские земли, и одновременно стимулирует местных жителей получать паспорт РФ, чтобы стать участником программы.

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Тем временем в Горловке оккупанты заставляют водителей получать новые удостоверения по российскому стандарту. В ЦНС подчеркивали, что при отсутствии вражеского паспорта это невозможно.

Сообщалось, что работникам транспортных предприятий оккупанты определили срок до 1 мая 2023 – в противном случае враг угрожает увольнением.