Февраль, 14 в 17:37

Кабинет министров принял постановление, которое позволит максимально ускорить и упростить ввоз в Украину товаров военного назначения, в том числе дронов и комплектующих.

Документ совместно наработали Министерство экономики и Министерство цифровой трансформации.

– Технологии имеют важное значение на поле боя, ведь они меняют ход войны и сохраняют жизни наших военных. Поэтому важно обеспечить быструю доставку БПЛА, чтобы наши защитники и защитницы имели технологическое преимущество над врагом, — подчеркнули в пресс-службе правительства.

Постановление Кабмина упростит таможенное оформление товаров военного назначения и двойного использования при ввозе в Украину. Импортерам больше не нужно получать разрешение Государственной службы экспортного контроля.

Сейчас смотрят

А упрощенный ввоз комплектующих позволит развивать производство оборонной продукции на территории Украины.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров назвал сегодняшнее решение Кабмина “fast-track для дронов”.

Он уточнил, что несколько недель тому назад состоялся опрос среди украинских производителей и поставщиков беспилотников по поводу ключевых факторов, блокирующих их работу. И теперь правительство приняло постановление, которое должно упростить правила.

– Простым языком – больше никаких документов от службы экспортного контроля или других органов для ввоза дронов и тому подобное, – отметил Федоров.

Он объяснил, что Украине сложно получить преимущество над РФ в количестве живой силы и оружия, а потому единственный путь – создать технологическое преимущество над агрессором. Это позволит сохранить жизни украинских военных.

По словам Федорова, принятый сегодня документ является лишь первым среди ряда других, которые разрабатываются.

– Мы активно поддерживаем внедрение системы Delta, создание 60 ударных рот БПЛА и новой доктрины применения. Все эти меры являются составляющими единого комплексного плана – сделать нашу армию наиболее технологичной, – заявил министр.

Недавно Кабинет министров поддержал внедрение в Силах обороны Украины системы отображения оперативной обстановки Дельта (Delta). Эта платформа позволяет в режиме реального времени следить за ситуацией на поле боя и положением войск.

Источник: Telegram-канал Михаила Федорова