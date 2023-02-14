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Факты / Україна

Долетались: ВСУ приземлили российские Су-24М и Су-25

Татьяна Забожко, редактор ленты
Су-25
Фото: Depositphotos

Украинские пилоты, ракетчики и артиллеристы накануне укрыли плотным огнем позиции российских военных.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, авиация в течение 13 февраля нанесла 15 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Кроме того, украинские защитники сбили два вражеских самолета – Су-24М и Су-25.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

  • пункт управления,
  • семь районов сосредоточения живой силы,
  • две станции радиоэлектронной борьбы,
  • склад боеприпасов российских оккупантов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 356-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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