Долетались: ВСУ приземлили российские Су-24М и Су-25
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Украинские пилоты, ракетчики и артиллеристы накануне укрыли плотным огнем позиции российских военных.
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, авиация в течение 13 февраля нанесла 15 ударов по районам сосредоточения оккупантов.
Кроме того, украинские защитники сбили два вражеских самолета – Су-24М и Су-25.
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Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
- пункт управления,
- семь районов сосредоточения живой силы,
- две станции радиоэлектронной борьбы,
- склад боеприпасов российских оккупантов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 356-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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