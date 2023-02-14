Доступ в Бахмут не закрыт, но для въезда требуется разрешение — Череватый
Доступ в город Бахмут Донецкой области не закрыт, однако военная администрация ввела более безопасный режим.
Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый в эфире телемарафона.
— Туда не закрыт доступ, как некоторые сказали, а просто введен более безопасный режим доступа. На сайте Донецкой областной военной администрации все расписано, есть возможность зарегистрироваться, – сказал он.
По его словам, журналисты и волонтеры могут попасть в город, получив аккредитацию или разрешение от ОВА и Минобороны.
— Учитывая важность для врага этого населенного пункта, мы совершаем определенные маневры нашими силами и средствами, что не требует большой открытости. Поэтому туда есть возможность попасть кому нужно, – добавил Череватый.
Он отметил, что в городе остаются около 5 тыс. человек.
Источник: телемарафон