Февраль, 14 в 12:24

Российские оккупационные войска хотят захватить всю территорию Луганской области. В ближайшие дни в регионе ожидаются массированные атаки оккупантов.

Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай в эфире канала FREEДОМ.

Он отметил, что в Луганской области в течение последних недель существенно увеличилась концентрация войск РФ. Россияне активно зондируют оборону Вооруженных сил Украины по всей линии фронта в регионе, в частности возле Сватового, Кременной, Белогоровки.

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В Луганской области уже фиксируется увеличение количества атак, артиллерийских и авиационных ударов со стороны оккупантов.

– Ждем, когда они всю эту массу начнут утилизировать, бросая прямо в лоб в бой, — заявил Гайдай.

Он напомнил о задачах Кремля для российской армии по выходу на административные границы Луганской области. Поэтому россияне стягивают на указанное направление больше сил и техники.

– На наше направление они бросят все силы, чтобы все же выйти на админграницы и чтобы было, что “продавать” населению РФ. То, что увеличилось количество обстрелов, количество авиаударов, увеличилось количество атак, мы видим, что это больше такое зондирование, поиск слабых мест. Это в принципе уже, пожалуй, начальная часть этого более-менее массированного наступления, — подчеркнул Гайдай.

Еще 9 февраля аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщили, что российские войска начали очередное большое наступление в Луганской области. В частности, вырос темп операций оккупантов вдоль линии Сватово-Кременная.

Источник: Telegram-канал Сергея Гайдая