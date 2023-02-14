На местах попадания вспыхнули пожары: РФ обстреляла Очаков
Утром 14 февраля российские войска обстреляли Очаков Николаевской области.
По жилым кварталам города оккупанты били из артиллерии и минометов.
Из-за попадания боеприпасов и их обломков вспыхнули пожары в нескольких домах.
Известно, что по одному из адресов огонь охватил 100 кв. м площади.
Ликвидировали возгорание 16 спасателей с помощью трех единиц техники.
Также при обстреле пострадали несколько административных зданий.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 356-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Виталий Ким, ГСЧС в Николаевской области