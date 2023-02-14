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Факты / Україна

На местах попадания вспыхнули пожары: РФ обстреляла Очаков

Татьяна Забожко, редактор ленты
Обстріл Очакова 14 лютого 2023

Утром 14 февраля российские войска обстреляли Очаков Николаевской области.

По жилым кварталам города оккупанты били из артиллерии и минометов.

Из-за попадания боеприпасов и их обломков вспыхнули пожары в нескольких домах.

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Обстріл Очакова 14 лютого 2023
Обстріл Очакова 14 лютого 2023
Обстріл Очакова 14 лютого 2023
Обстріл Очакова 14 лютого 2023
Обстріл Очакова 14 лютого 2023
Обстріл Очакова 14 лютого 2023
Обстріл Очакова 14 лютого 2023
Обстріл Очакова 14 лютого 2023
Обстріл Очакова 14 лютого 2023
Обстріл Очакова 14 лютого 2023
Обстріл Очакова 14 лютого 2023
Обстріл Очакова 14 лютого 2023
На местах попадания вспыхнули пожары: РФ обстреляла Очаков / 6 фотографий

Известно, что по одному из адресов огонь охватил 100 кв. м площади.

Ликвидировали возгорание 16 спасателей с помощью трех единиц техники.

Также при обстреле пострадали несколько административных зданий.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 356-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Виталий Ким, ГСЧС в Николаевской области

Фото: ГСЧС в Николаевской области

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