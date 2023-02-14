Февраль, 14 в 11:43

Утром 14 февраля российские войска обстреляли Очаков Николаевской области.

По жилым кварталам города оккупанты били из артиллерии и минометов.

Из-за попадания боеприпасов и их обломков вспыхнули пожары в нескольких домах.

Сейчас смотрят

На местах попадания вспыхнули пожары: РФ обстреляла Очаков / 6 фотографий

Известно, что по одному из адресов огонь охватил 100 кв. м площади.

Ликвидировали возгорание 16 спасателей с помощью трех единиц техники.

Также при обстреле пострадали несколько административных зданий.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 356-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Виталий Ким, ГСЧС в Николаевской области

Фото: ГСЧС в Николаевской области