Февраль, 14 в 10:26

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Об этом сообщается на сайте ОП.

— Стороны обсудили мощную поддержку, которую Соединенные Штаты будут продолжать оказывать Украине с приближением годовщины войны, а также отметили важность дальнейшей коммуникации, — говорится в сообщении.

Также Ермак проинформировал Салливана об актуальной ситуации на фронте.

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Кроме того, руководитель ОП поблагодарил американский народ, президента США и обе палаты Конгресса за поддержку нашей страны в борьбе за свободу и общие демократические ценности.