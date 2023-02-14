Обсудили дальнейшую поддержку Украины. Ермак провел телефонный разговор с советником президента США
Фото: Офис президента
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.
Об этом сообщается на сайте ОП.
— Стороны обсудили мощную поддержку, которую Соединенные Штаты будут продолжать оказывать Украине с приближением годовщины войны, а также отметили важность дальнейшей коммуникации, — говорится в сообщении.
Также Ермак проинформировал Салливана об актуальной ситуации на фронте.
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Кроме того, руководитель ОП поблагодарил американский народ, президента США и обе палаты Конгресса за поддержку нашей страны в борьбе за свободу и общие демократические ценности.