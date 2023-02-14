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Путин принимает неправильные решения, у его войск такие же проблемы, что и год назад – Кирби

Бедрак Виктория, редактор ленты
Джон Кірбі
Фото: Getty Images

Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что через год после полномасштабного вторжения в Украину армия РФ испытывает такие же проблемы, которые испытывала в начале.

Об этом он сказал на брифинге.

Кирби отметил, что российский диктатор Владимир Путин принимает неверные решения. В первую очередь, ему не стоило вторгаться в Украину.

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– Понятно, что ни он, ни его военные не принимали разумных решений в отношении их действий на поле боя. Они все еще страдают от тех же проблем, что и год назад: логистика, материально-техническое обеспечение, интеграция совместных огней, личный состав, сплоченность подразделений. Я мог бы продолжать и продолжать, – сказал он.

Представитель Белого дома по вопросам нацбезопасности подчеркнул, что это подтверждается тем, что диктатор “продолжает менять генералов так, как я меняю носки”.

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Источник: Белый дом

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